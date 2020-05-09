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09.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘İnsan dilinin modası 10 yıl içinde geçecek’

Bebeğine ‘X Æ A-12’ gibi anlaşılması güç bir isim vererek kafaları karıştıran Space X CEO’su Elon Musk, yeni beyin teknolojilerinin gelişmesiyle konuşulan dillerin yakında kullanılmaz olacağını savundu.

‘İnsan dilinin modası 10 yıl içinde geçecek’

Elon Musk, sevgilisi Grimes ile birlikte bu hafta dünya gelen bebeklerine anlaşılması ve telaffuzu güç ‘X Æ A-12’ adını vermelerine gerekçe olarak, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modasının geçeceği” öngörüsünü gösterdi.

‘A-2 benim katkım’

Joe Rogan’ın hazırladığı bir podcaste katılan Musk, önce, bebeğin adını telaffuz etmekte zorlanan sunucuya yardım ederek şu açıklamada bulundu; “Partnerim bu fikirle çıkageldi, isimler konusunda harikadır. Başta X harfi, daha sonra Æ, bu da ‘ash’ (kül) olarak telaffuz ediliyor. A-12 ise benim katkım, CIA’in keşif uçağı ‘Archangel-12’yi (Başmelek) ima ediyor, gelmiş geçmiş en havalı uçak.”

Bir robot ismini andıran bu isim nedeniyle konuşmanın yapay zekâya evrilmesi üzerine Musk, insan beyni ve bilgisayarlar arasında doğrudan iletişim kuracak bir arayüz oluşturmayı hedefleyen ‘Neuralink’ projesine atıfta bulundu. Bu yeni teknoloji sayesinde dillerin modasının geçebileceğini söyleyen Musk, teknolojinin şu anki hızında ilerlemeye devam etmesi halinde, ‘en iyi ihtimalle’ bunun beş ila 10 yıl içinde gerçekleşebileceğini belirtti. 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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