İnsansız casus botu alarmı

İngiltere’nin İskoçya’nın Faslane Körfezi’ndeki Clyde Kraliyet Donanması Üssü, “Trident SSBN” balistik füze denizaltılarına ev sahipliği yapıyor. Kraliyet donanmasının filosu açık denize ulaşmak için de bu yolu izliyor. İngiliz basınının haberlerine göre, geçen hafta İngiltere Kraliyet Donanması ve ABD deniz gücü tarafından kontrol edilen bu sulardaki Rus denizaltılarında artış olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine artırılan kontrollerde sürpriz bir sonuçla karşılaşıldı. Arama - keşif çalışmalarına katılan İngiliz birlikleri, Clyde Kraliyet Donanması Üssü’nün çevresine gizlice yerleştirilmiş ve kamufle edilmiş “insansız bir casus botu” buldu.

Güneş enerjisiyle çalıştığı belirlenen “insansız casus botu”nun yerinin tespit edilmesini önlemek için özel şekilde tasarlandığı bildirildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, casus bot oraya Rusya tarafından gizlendi. Nitekim casus botun ortaya çıkarılması, İngiliz Kraliyet Donanması’nda alarm verilmesine ve “Rus ajanlar”a karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılmasına yol açtı. Kraliyet donanması, İngiltere’nin kilit önemdeki nükleer denizaltı üssünün yakınında insansız Rus casus araçlarını aramak için eğitimli elemanlarından özel harekat ekibi kurdu. Ekip, Clyde Kraliyet Donanması Üssü etrafına yerleştirilmiş olası su altı insansız hava araçlarını veya gözetleme ekipmanlarını bulmak için Faslane Körfezi’ne gönderildi.

‘Bu bir kedi fare oyunu’

İnsansız casus botuyla ilgili İngiliz basınına adını vermeden konuşan bir savunma uzmanı, “Casus su araçlarını bulmak ve denizaltı avlamak, kedi - fare oyununda büyük bir ödüldür. Ruslar, dört Trident denizaltımızın onlar için çok güçlü bir tehdit olduğunu biliyorlar ve veri toplamak için de insansız araçlar kullanıyorlar. Bu insansız araçların özelliklerini tespit etmek, onları okyanusta daha iyi tanımamıza yardımcı olacak” dedi. Rusya ise İngiltere’nin kendilerine yönelttiği casusluk iddialarına henüz bir yanıt vermedi.