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16.01.2021 - 21:02 | | DHA

Interpol tarafından aranıyordu! Yakalandı

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

Interpol tarafından aranıyordu! Yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki Palanka-Mayaki-Udobne sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol'ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2019'dan bu yana Türkiye'de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

 

 

Balıkesir-Savaştepe karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıBalıkesir'in Savaştepe ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla Balıkesir- Savaştepe karayolu trafiğe kapandı.
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