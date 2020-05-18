Irak ordusu DAEŞ’e harekât başlattı

Başbakan Mustafa Kazımi’nin hükümet kurmasıyla ülkede yaşanan yönetim krizinin aşılması ve ordunun yeniden toparlanmaya başlaması ile düğmeye basıldı. Irak Güvenlik Basın Merkezi tarafından harekata ilişkin yapılan açıklamada, üç bölgede kapsamlı operasyonlara başlandığı bildirildi. Irak ordusunun başlattığı harekata Şii silahlı milis ordusu Haşdi Şabi ile Haşdi Aşairi adlı grubun da destek verdiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Cezire, Selahattin ve Musul’un batısında 11 koldan saldırılar geliştirildiği bildirildi. Harekata ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Kazımi, DAEŞ’in bitirilmesi için ülke genelinde operasyonlara devam edileceğini söyledi. Haşdi Şabi genel merkezini ziyaret eden Başbakan Kazımi’nin Haşdi Şabi üniforması giymesi dikkat çekti.