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18.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Irak ordusu DAEŞ’e harekât başlattı

Suriye ve İran sınırı dahil Irak’ın birçok bölgesinde yeniden harekete geçerek Irak ordusuna ve Haşdi Şabi güçlerine saldırılar gerçekleştiren terör örgütü DAEŞ’e hava destekli harekât başlatıldı.

Irak ordusu DAEŞ’e harekât başlattı
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Başbakan Mustafa Kazımi’nin hükümet kurmasıyla ülkede yaşanan yönetim krizinin aşılması ve ordunun yeniden toparlanmaya başlaması ile düğmeye basıldı. Irak Güvenlik Basın Merkezi tarafından harekata ilişkin yapılan açıklamada, üç bölgede kapsamlı operasyonlara başlandığı bildirildi. Irak ordusunun başlattığı harekata Şii silahlı milis ordusu Haşdi Şabi ile Haşdi Aşairi adlı grubun da destek verdiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Cezire, Selahattin ve Musul’un batısında 11 koldan saldırılar geliştirildiği bildirildi. Harekata ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Kazımi, DAEŞ’in bitirilmesi için ülke genelinde operasyonlara devam edileceğini söyledi. Haşdi Şabi genel merkezini ziyaret eden Başbakan Kazımi’nin Haşdi Şabi üniforması giymesi dikkat çekti.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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