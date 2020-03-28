28.03.2020 - 18:01 | | AA
Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında corona virüs tespit edildi
Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid el-Halu'nun yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen Halu'nun başkent Bağdat'taki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Velid el-Halu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, danışmanın yakın zamanda Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani veya diğer yetkililerle temas kurmadığı da kaydedildi.
Şimdiye kadar 506 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Irak'ta hastalardan 43'ü yaşamını yitirirken, 131'i de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
'Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor'Dünyayı kasıp kavuran corona virüs (Covid-19), ticaret kurallarını da bozdu. Almanya’nın seyahat kısıtlaması getirmesi, ülkedeki taksicilerin en büyük gelir kaynağı olan havalimanlarını 'terkedilmiş' şehre dönüştürdü. DHA’ya konuşan Türk taksiciler, işlerinin kötü gittiğine isyan ederek, "Müşteriler bize 2 rulo tuvalet kağıdı teklif ederek, gidecekleri yerlere götürülmelerini istiyor" dedi.