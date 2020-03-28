Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında corona virüs tespit edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen Halu'nun başkent Bağdat'taki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Velid el-Halu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, danışmanın yakın zamanda Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani veya diğer yetkililerle temas kurmadığı da kaydedildi.

Şimdiye kadar 506 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Irak'ta hastalardan 43'ü yaşamını yitirirken, 131'i de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.