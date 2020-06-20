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20.06.2020 - 23:00 | | AA

Irak'ta 1 günde 88 kişi corona virüs'ten öldü

Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle son 24 saatte 88 kişi öldü, 1870 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta 1 günde 88 kişi corona virüs'ten öldü

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 88 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısının 1013'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede 1870 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 29 bin 222'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 13 bin 211 olduğu bilgisi paylaşıldı.

MSB'den Babalar Günü paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı, Twitter adresinden "Babalar Günü"nü kutladığı bir video paylaştı.
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