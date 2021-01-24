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24.01.2021 - 05:12 | | AA

Irak'ta 340 kişinin idamının infazı onaylandı

Irak'ta terör ve cinayet suçuyla idama mahkum 340 kişinin infaz kararının onaylandığı belirtildi

Irak'ta 340 kişinin idamının infazı onaylandı

Irak resmi haber ajansına açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, onayların tüm anayasal ve hukuki yönleri incelendikten ve bütün temyiz yolları tükendikten sonra verildiğini söyledi.

Haberde, Bağdat'ta 32 kişinin ölümüne, 110 kişinin yaralanmasına neden olan intihar eyleminin ardından infaz onayının gelmesine dikkat çekildi.

DEAŞ terör örgütüne bağlı unsurlar, "fiilen işleyen ya da ortaklık yapması sıfatıyla terör eylemlerinde bulunan herkese idam cezası verilmesini" getiren Terörle Mücadele Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre yargılanıyor. Irak Anayasasına göre idam hükümlerinin infazı için Cumhurbaşkanlığının onayı gerekiyor.

Bağdat'ta dün bir pazar yerinde düzenlenen çifte intihar saldırısı sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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