MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Irak'ta bir günde 75 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
16.08.2020 - 18:01 | | AA

Irak'ta bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 5 bin 860'a yükseldi.

Irak'ta bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

 

Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 348 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 860'a, vaka sayısı da 176 bin 931'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 125 bin 374'e ulaştı.

Vaka sayılarındaki artış sürüyor

Irak'ta vaka sayıları son 4 gündür yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü 3 bin 841, cuma 4 bin 13, cumartesi 4 bin 293 yeni vakanın görüldüğü ülkede bugün 4 bin 348 ile şu ana kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.

Karantinada olması gereken 2 kişi, Abant Tabiat Parkı'nda yakalandıBolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma tarafından yapılan kontrolde, Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gereken 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişi hastaneye götürülürken, para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

16 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

16 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

İçişleri duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

Sıradaki Haber