Irak'ta bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 348 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 860'a, vaka sayısı da 176 bin 931'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 125 bin 374'e ulaştı.

Vaka sayılarındaki artış sürüyor

Irak'ta vaka sayıları son 4 gündür yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü 3 bin 841, cuma 4 bin 13, cumartesi 4 bin 293 yeni vakanın görüldüğü ülkede bugün 4 bin 348 ile şu ana kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.