Irak'ta corona virüs ölümleri hızla artıyor

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 781'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 310 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 92 bin 530'a çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 60 bin 528 olduğu bilgisini paylaştı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (19 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu. Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 202 bin 10 oldu.