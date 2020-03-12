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12.03.2020 - 00:07 | | AA

Irak'ta corona virüs vaka sayısı 79'a yükseldi

Irak’ta yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısının 79'a yükseldiği bildirildi.

Irak'ta corona virüs vaka sayısı 79'a yükseldi

 

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 79'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede son olarak yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8, vaka sayısı da 71 şeklinde açıklanmıştı.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti.

Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler dışında İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati ikinci bir duyuruya kadar yasaklamıştı.

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