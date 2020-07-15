Irak'ta corona virüsten bir günde 87 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 87 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 432'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 110 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 83 bin 867'ye çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 52 bin 621 olduğu bilgisini paylaştı.
Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyorFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.