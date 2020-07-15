Irak'ta corona virüsten bir günde 87 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 87 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 432'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 110 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 83 bin 867'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 52 bin 621 olduğu bilgisini paylaştı.