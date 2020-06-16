Irak'ta covid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece toplam can kaybının 712'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 1385 artarak 22 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, 591 Kovid-19 hastasının daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 9 bin 862 olduğu kaydedildi.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, vaka sayısının 981'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 693'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Taksim'de uyarılara rağmen maske takılmıyorCorona virüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da her geçen gün artmaya devam ediyor. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek caddede dolaşmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekerken, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.