MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Irak'ta covid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi
ABONE OL
16.06.2020 - 20:06 | | AA

Irak'ta covid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı 700'ü aştı. Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Irak'ta covid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi

 

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 712'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 1385 artarak 22 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 591 Kovid-19 hastasının daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 9 bin 862 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 981'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 693'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Taksim'de uyarılara rağmen maske takılmıyorCorona virüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da her geçen gün artmaya devam ediyor. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek caddede dolaşmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekerken, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burası Nevşehir! Çeşmeden şerbet akıyor

Burası Nevşehir! Çeşmeden şerbet akıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika | Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Emin olsunlar

Son dakika | Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Emin olsunlar

Sıradaki Haber