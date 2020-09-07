Irak'ta covid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 314 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 589'a, toplam vaka sayısının ise 264 bin 684'e yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık, 4 bin 299 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 202 bin 859'a ulaştığını bildirdi.
Protez kol ve bacaklarına kavuşacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'de yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadır kente sığınan ve İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye'ye getirilen Mosaytıf ailesi ve Muhammed bebekle bir araya geldi.