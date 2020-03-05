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05.03.2020 - 00:03 | | AA

Irak'ta koronavirüs kabusu! Ölüm haberleri bir bir geliyor...

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Irak'ta koronavirüs kabusu! Ölüm haberleri bir bir geliyor...

 

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta Kovid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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