Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 522'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 281 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 86 bin 148'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 54 bin 316 olduğu bilgisini paylaştı.