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16.07.2020 - 17:09 | | AA

Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 281 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 522'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 281 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 86 bin 148'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 54 bin 316 olduğu bilgisini paylaştı.

 

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