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04.03.2020 - 12:50 | | AA

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IKBY basınında çıkan haberlerde, söz konusu kişinin imam olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bugün hastaneye gittiği ifade edildi.

Yerel medyada ayrıca, ismi paylaşılmayan Iraklı imamın kalp rahatsızlığı olduğu ve daha önce 3 defa ameliyat geçirdiği bilgisine yer verildi.

Irak'ta teyit edilmiş Kovid- 19 vakası 32 olarak açıklanmıştı.

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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