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21.02.2020 - 04:42 | | AA

Irak'ta Mühendis'in yerine Hizbullahçı Ebu Fedek seçildi

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanlığı'na, ABD saldırısında öldürülen Ebu Mehdi el-Mühendis yerine AbdulazizEbu Fedek getirildi.

Irak'ta Mühendis'in yerine Hizbullahçı Ebu Fedek seçildi

Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Ali el-Basri, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani ile Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülen Mühendis'in yerine, Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanlığına Ebu Fedek'in getirildiğini belirtti.

Basri, Haşdi Şabi içerisinde alınan bu kararla ilgili iki gün içerisinde Başbakandan kararname çıkacağını da bildirdi.

Ebu Mehdi Mühendis önce Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığı daha sonra yapının Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.
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