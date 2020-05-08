Irak’ta nihayet hükümet kuruldu

Irak’ta Aralık 2019’dan bu yana yaşanan iktidar boşluğu sona erdi. Irak Parlamentosu’nda önceki akşam gerçekleştirilen oturumda, Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki yeni kabine onaylandı. Onayın ardından Başbakan Kazımi ve 15 bakanın yemin töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu oturum, koronavirüs salgını nedeniyle, 329 milletvekilinden 255’inin katılımıyla yapıldı. Milletvekilleri, sosyal mesafe kurallarına göre oturdukları meclis salonunda eldiven ve maske taktı. Yeni Irak hükümetinde, aralarında Dışişleri ile Petrol bakanlığı gibi önemli bakanlıkların da bulunduğu 7 koltuğa kimin oturacağı hala belirsizliğini koruyor. Yeni hükümetin 15 bakanı güvenoyu alırken, 5 bakan alamadı, 2 bakanlığın oylaması ise ertelendi. Diğer 7 bakanlığın güven oylaması için mecliste yeniden oturum düzenlenmesi bekleniyor.

Irak’ta yeni hükümet Türkmenlerin temsil edilmediği yönünde sert eleştirilere maruz kalmıştı. Kazımi’nin kabinesinde hiçbir Türkmen bulunmuyor. Yeni başbakan Kazımi, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ülkeyi erken seçime götürmek istediğini ifade etti.

Öte yandan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi, yemin töreninin ardından ilk kutlayan isimlerden biri ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amerikan hükümetinin, Irak’ın İran’dan 120 gün daha doğalgaz ithal etmesine, “yeni Irak hükümetinin başarılı olması adına gerekli olan koşulların oluşması için” izin verdiği de bildirildi. ABD ile iyi ilişkiler içinde olan 53 yaşındaki yeni Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin İran ve ABD ile olan ilişkilerinde bir denge tutturmaya çalışacağını dile getirdi. Irak bu dönemde sadece koronavirüs krizi ile değil aynı zamanda ağır bir ekonomik kriz ile de mücadele ediyor.

Dışişleri’nden tebrik

Ankara da, Irak’ta Mustafa el-Kazimi’nin kabinesinin meclisten güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ta yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyor, dünyamızın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde kritik bir sorumluluk üstlenen Başbakan Mustafa Kazimi’ye başarılar diliyoruz” ifadesi yer aldı.

Yeni hükümetin dost ve kardeş Irak halkının tüm bileşenlerini kucaklayacak, halkın meşru taleplerini karşılayacak ve bölgede istikrara katkı sunacak adımlar atacağına olan inancın dile getirildiği açıklamada, “Bundan önceki Irak hükümetleriyle olduğu üzere, yeni hükümetle de ortak çıkarlar temelinde güvenlik, ticaret, yatırım ve yeniden imar konuları başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliği anlayışıyla çalışmaya hazırız” değerlendirmesinde bulunuldu.