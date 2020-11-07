Irak’ta saldırı sonrası tansiyon yükseldi

IKBY’nin, terör örgütünün yeni faaliyet alanları oluşturmasını engellemek amacıyla dağlık alanlara peşmerge konuşlandırmasının ardından gerginlik tırmanışa geçti. Peşmerge, zırhlı araçlarla Gare bölgesine girmeye çalışırken, örgütün yola döşediği mayın patladı. Bir peşmerge yaşamını yitirirken, 2 peşmerge yaralandı. IKBY, örgütün eyleminin “savaş ilanı” olduğunu açıkladı. Ardından örgüt, Dohuk’un Amediye ilçesine bağlı Çemenka bölgesinde gaz ve petrol polis gücüne yönelik saldırı gerçekleştirdi. Olayda iki polis yaralandı.

Saldırılar sonrası peşmerge savaş pozisyonu alırken, bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi, örgütün kullandığı geçiş güzergahlarına ağır silahlara sahip peşmerge konuşlandırıldı. Örgütün bölgedeki faaliyetlerini yakından izleyen TSK ise, çatışma olasılığına karşı stratejik noktaları takviye etti. Savaş uçakları ve İHA’lar bölge üzerinde gün boyu uçarak gözlem yaptı. Şeladize bölgesindeki örgüt hedefleri ise yoğun şekilde bombalandı.

Irak Parlamento Başkanlık Divanı, örgütü kınayan sert bir açıklama yaptı. “Irak’ın meşru bir güvenlik kurumuna ve ülkenin egemenliğine yönelik bir saldırı” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Bağdat hükümeti bölgede “yasa dışı güçlerin neden olduğu herhangi bir kargaşayı engellemek için” güvenliği sağlamaya çağırıldı. Açıklamada ayrıca, bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için Bağdat merkezi hükümetinin, Erbil bölge hükümetiyle ortak çalışması gerektiği vurgulandı. Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin ise, PKK’nın IKBY’nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyleyerek, Peşmerge’ye yönelik saldırısının da bu gerçeği ispatladığını belirtti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yadımcısı Cale Brown, yaptığı yazılı açıklamada, peşmergeye yönelik saldırıyı kınadı. Açıklamada, “Irak Başbakanı Kazımi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne terörizmi kökten bitirme çabalarına verdiğimiz destekte kararlıyız” denildi.