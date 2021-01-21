Irak’ta siyasi parti enflasyonu

6 Haziran’da gerçekleştirileceği açıklanan erken seçimin tarihi 10 Ekim’e ertelendi. Bu arada Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu’na seçime girmek için partilerden rekor düzeyde başvuru geldi. 583 siyasi parti başvuru yaparken, bunların 230’una izin verildi.



2015’te kabul edilen Siyasi Partiler Yasası’na göre, “Parti kurucu heyetinin en az yedi kişiden oluşması, farklı vilayetlerden en az iki bin parti üyesinin bulunması, kadın kotasının gözetilmesi ve azınlıkları temsil eden partilerin en az 500 üyeye sahip olması” gerekiyor.



Talep edilen bu şartları yerine getiren 583 partiye yasal statü verilirken, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, geçen süre içinde kayıtlı başvuruların sayısını 438’e düşürdü. Nihai değerlendirmede ise 230 siyasi partiye seçimlere girme hakkı verildi. Seçime katılmaya hak kazanan 230 siyasi partinin oy pusulasında nasıl yer alacağına yönelik seçim kurulu tarafından çalışma sürdürülürken, oy verecek halkın uzun bir oy pusulası ile kafasının karışabileceği belirtiliyor.