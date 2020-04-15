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15.04.2020 - 20:27 | | AA

Irak’ta sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı

Irak’ta, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.

Irak’ta sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı

 

Irak Haber Ajansı’na göre, hükümete bağlı kriz masası tarafından alınan kararla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.

Irak hükümeti daha önce sokağa çıkma yasağının 18 Nisan'a kadar süreceğini duyurmuştu.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti ve 1415 kişi hastalığa yakalandı.

Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 4281 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu.
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