Irak'ta son 24 saatte 63 kişi corona virüs nedeniyle vefat etti

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 644 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 422'ye, toplam vaka sayısının ise 256 bin 719'a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 195 bin 259 olduğunu bildirdi.