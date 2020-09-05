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05.09.2020 - 18:04 | | AA

Irak'ta son 24 saatte 63 kişi corona virüs nedeniyle vefat etti

Irak'ta yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 63 artarak 7 bin 422'ye ulaştı.

Irak'ta son 24 saatte 63 kişi corona virüs nedeniyle vefat etti

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 644 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 422'ye, toplam vaka sayısının ise 256 bin 719'a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 195 bin 259 olduğunu bildirdi.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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