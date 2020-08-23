Irak'ta son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 291 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 204 bin 341'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 75 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 428 olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 146 bin 409 olduğu belirtildi.