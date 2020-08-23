Irak'ta son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 291 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 204 bin 341'e çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, salgın nedeniyle 75 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 428 olduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 146 bin 409 olduğu belirtildi.
Denizli'de düğün karıştı! Gelin hastanelik olduDenizli’de düğün sırasında iki aile üyeleri birbirlerine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğünde tarafları polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin coplu müdahalesinin ardından bir şahıs “Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz” demesi dikkat çekti.