Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 204 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 21 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 568'e, vaka sayısı da 449 bin 153'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 378 bin 209'a ulaştı.