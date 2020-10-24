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24.10.2020 - 18:03 | | AA

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 10 bin 568'e yükseldi.

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişi yaşamını yitirdi

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi, 3 bin 204 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 21 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 568'e, vaka sayısı da 449 bin 153'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 378 bin 209'a ulaştı.

Korkutan rakamı açıkladı: Yüzde 40!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 40'a yakınının İstanbul'da olduğunu anımsatarak, 112 çalışanlarına, "Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız." diye seslendi.
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