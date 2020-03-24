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24.03.2020 - 20:13 | | AA

Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi.

Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

 

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2'si Kerbela, 1'i Musul, 1'i Süleymaniye'de olmak üzere 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 50 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 316'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, 75 kişinin de salgın hastalıktan kurtulduğunu kaydetti.

Irak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ve mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlem alınmıştı.

Halk otobüsüne alınmayan yaşlıyı aşağıladığı iddia edilen 2 kişi yakalandıZonguldak'ta kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne yatarak hareket etmesini engelleyen yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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