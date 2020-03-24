Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2'si Kerbela, 1'i Musul, 1'i Süleymaniye'de olmak üzere 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 50 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 316'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, 75 kişinin de salgın hastalıktan kurtulduğunu kaydetti.

Irak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ve mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlem alınmıştı.