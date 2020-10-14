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14.10.2020 - 13:41 | | AA

İran: 18 Ekim'den itibaren istediğimiz ülkeden silah alabiliriz

Cumhurbaşkanı Ruhani, ambargonun 18 Ekim'de sona ereceğini belirterek, "Pazar gününden itibaren istediğimiz ülkeye silah satabiliriz, istediğimiz yerden de silah alabiliriz" dedi.

İran: 18 Ekim'den itibaren istediğimiz ülkeden silah alabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu.

Ruhani, 18 Ekim'de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından İran'a karşı uygulanan silah ambargosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nükleer anlaşmaya göre 18 Ekim'den itibaren İran'a yönelik 10 yıldır devam eden silah ambargosunun biteceğini hatırlatan Ruhani, "Pazar gününden itibaren istediğimiz ülkeye silah satabiliriz, istediğimiz yerden de silah alabiliriz. Bu konu nedeniyle ABD ile 4 sene boyunca mücadele ettik. Çünkü onlar ambargonun kalkmasını istemiyordu." diye konuştu.

ABD'nin silah ambargosunu yenilemede başarılı olamadığını yineleyen Ruhani, "Diplomatlarımız büyük çaba gösterdi ve ABD başarılı olamadı. 'Nükleer anlaşma bize ne getirdi?' diye soranlar var, işte silah ambargosunun kalkması nükleer anlaşmanın bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, ülkedeki ekonomik krize ilişkin ise "Halkımız bugün ekonomik baskı altındadır. Hükümet halkın temel ihtiyaç maddelerini ve dövizi temin etmek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

BMGK, 2010'da aldığı kararla, İran'ın nükleer programıyla ilgili tartışmalar nedeniyle ülkenin büyük çaplı silah sistemleri satın almasını yasaklamıştı. Öncesinde ise ülkenin silah ihracatına ambargo getirilmişti.

İran'la uluslararası güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020'de kaldırılmasını öngören bir hüküm bulunuyordu.

ABD, 2018'de nükleer antlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde haberi daha vererek, "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde incelecek ve yeni rezerv miktarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
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