MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran: ABD'nin yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz
ABONE OL
01.02.2021 - 12:53 | | AA

İran: ABD'nin yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının Joe Biden başkanlığındaki yeni yönetim tarafından kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

İran: ABD'nin yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Hatibzade, "ABD'nin harekete geçmesini yani yaptırımları etkili bir şekilde kaldırmasını bekliyoruz. Yaptırımların kaldırılması, Trump'ın uygulamalarına etkili bir şekilde son verilmesi demektir. Yaptırımların kaldırılmasının etkilerini görmemiz gerekiyor ve kağıt üzerinde atılan bir imza yeterli değil." ifadelerini kullandı.

İRAN, ABD İLE YENİDEN MÜZAKERE MASASINA OTURMAYACAK

Nükleer anlaşma için ABD ile yeniden müzakere masasına oturmayacaklarını belirten Hatibzade, Washington yönetiminin ön koşul olmadan anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Hatibzade, yaptırımlar nedeniyle İran'ın ülke dışında bloke edilen varlıklarını kullanabilmesi ve petrolünü rahatça satabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Biden hükümeti, önceki hükümetin yanlışlarını telafi etmeli. Olumlu olumsuz, çarpıtılmış veya belirsiz ifadeler bizim için önemli değil. Biden hükümetinin eylemleri, atacağımız adımların temelidir." dedi.

NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Tahran da yaptırımlara karşılık anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu.

ABD'de göreve gelen yeni yönetim, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.

Tahran yönetimi ise anlaşmadan ayrılan tarafın ABD olduğunu belirterek, taahhütlerini uygulaması için Washington yönetiminin anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme çağrısında bulunuyor.

    Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun yapıldığını duyurdu. Operasyonla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Edirne'de merkezli 10 ilde operasyon

    Son dakika... Edirne'de merkezli 10 ilde operasyon

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

    Balıkesir Valisi uyardı! Pozitif vaka sayısı yükseliş gösterdi

    Balıkesir Valisi uyardı! Pozitif vaka sayısı yükseliş gösterdi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet