MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran: Bahreyn'in İsrail'le anlaşması 'utanç verici'
ABONE OL
12.09.2020 - 11:54 | | AA

İran: Bahreyn'in İsrail'le anlaşması 'utanç verici'

İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayarak bunu "Bahreyn için utanç verici" şeklinde nitelendirdi.

İran: Bahreyn'in İsrail'le anlaşması 'utanç verici'

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, ABD'nin duyurduğu Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşme adımını eleştirdi.

Filistin halkı ve özgür dünya Müslümanlarının İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini kabul etmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Bahreyn için utanç verici ve aşağılayıcı bir adımdır. Filistin mücadelesi ve idealleri ABD seçimlerine kurban ediliyor. Bahreyn yöneticileri bundan sonra Siyonist rejimin cinayetlerine ortak olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Bahreyn'in attığı bu adımın Filistin, Müslümanlar ve özgür halkların nefretini artıracağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Basra Körfezi'nde güvenliği bozan her türlü adımdan Bahreyn ve onunla birlikte hareket edenler sorumlu olacaktır."

ABD Başkanı Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyorArtvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 700 liradan satılıyor. Başta mide ağrısı olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, toz haline getirilerek balla karıştırıldığında mide ağrısı ve kanser hastalarının tedavilerinde kullanılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler listesi 12 Eylül | AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler listesi 12 Eylül | AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu değil...

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu değil...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Usta çırak kavgasında korkunç son

Usta çırak kavgasında korkunç son

Sıradaki Haber