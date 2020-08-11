İran beş vatandaşını ajanlık yaptıkları gerekçesiyle hapse attı

Düzenlediği çevrimiçi (online) basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan sözcü İsmaili, “Son aylarda yabancı istihbarat kurumları için ajanlık yapan 5 İranlı tutuklandı” dedi.

İsmaili, tutuklananlardan ikisine ilişkin bilgiler paylaştı. Tutuklananlardan birinin Şehram Şirkhani isimli bir İranlı olduğu ve bu kişinin, İngiliz gizli servisi için çalıştığı, bazı İranlıları da İngiliz istihbaratı MI6 için çalışmaya ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Şirkhani ayrıca İran Merkez Bankası ve Savunma Bakanlığı’nın yaptığı sözleşmelerle ilgili gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Sözcü İsmaili, bu kişinin hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Tutuklandığı açıklanan bir diğer İran vatandaşıysa Mesud Musahib. Daha önce İran-Avusturya Dostluk Grubu Genel Sekreteri olan Musahib, İsrail gizli servisi Mossad ve Alman istihbarat servisi için çalışmakla suçlanıyor. Musahib’in 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Yargı Sözcüsü İsmaili, diğer 3 tutuklu hakkındaysa herhangi bir bilgi paylaşmadı.