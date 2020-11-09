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09.11.2020 - 14:06 | | AA

İran: Biden'ın ekibi ile temasımız olmadı

"ABD'nin nasıl adımlar attığını görelim" açıklaması yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, politikalarına yeni hükümetin göreve başlamasından sonra karar vereceklerini söyledi.

İran: Biden'ın ekibi ile temasımız olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Hatibzade, seçimleri kazanan Biden ekibi ile temas kurulup kurulmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Biden ekibi ile temasımız olmadı. ABD'deki hükümet göreve başlasın ondan sonra karar vereceğiz. ABD'nin nasıl adımlar attığını görelim. Önemli olan pratiktir, sözler ve analizler değil." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın İran ve 5 1 ülkeleri arasında yapılan uzun müzakereler sonucu imzalandığını hatırlatan Hatibzade, "Nükleer anlaşma geçmişte kalmıştır ve yeniden ele alınamaz. İran yerindedir, ABD bu konuda bir cevap vermelidir. Reform sürecini görelim, daha sonra atılacak adımlara göre karar veririz. ABD hükümetinin başarısız siyasetinden vazgeçmesi için henüz zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hatibzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle yarın Pakistan'a 2 günlük ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

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