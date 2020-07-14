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14.07.2020 - 14:15 |

İran 'CIA casusu'nu idam etti

Tahran yönetimi, emekli asker Asgari'nin füze çalışmalarını ABD'ye sattığını iddia ediyor.

İran 'CIA casusu'nu idam etti

İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli Rıza Asgari'nin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiği belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İsmaili, "2016 yılında Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli olmadan önce ve sonrasında füze faaliyetlerimizle ilgili CIA'e bilgi sattığı ve karşılığında para aldığı tespit edilen, yargılanan ve idama mahkum edilen Rıza Asgari'nin hakkındaki idam kararı geçen hafta infaz edildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü İsmaili, Asgari'nin emekli olduğu kurumdaki görevi, tutukluluk ve dava süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi..

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