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20.03.2020 - 00:26 | | AA

İran: Corona virüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesindeki yeni tip corona virüsle (covid-19) ilgili oranları dürüst bir şekilde açıkladıklarını belirtti.

İran: Corona virüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz

Nemeki, Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'a ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın koronavirüsle ilgili "bilgileri sakladığı" yönündeki iddialara cevap veren Nemeki, "İran'da koronavirüsle ilgili açıklanan oranlar dünyadaki en dürüst oranlardan biridir. Pozitif çıkıp da halka açıklamadığımız hiçbir vaka yoktur, buna inanın. Oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz." ifadesini kullandı.

Nemeki salgının ilk çıktığı günlerde bunun açıklanmasının ertelenmesiyle ilgili olarak da "Salgının ilk çıktığı günlerde bazı arkadaşlar bunun seçim atmosferine etki edeceği yönünde kuşkularını dile getirdi. Benim inancım ise halk ile dürüst bir şekilde konuşulmasıdır. Bu nedenle zaman kaybetmeden ekiplerimizi görevlendirdik." dedi.

İranlı bakan ayrıca halkın uyarılara uyması ve kendilerine destek vermesi halinde salgını 2 haftada yenebileceklerini ifade etti.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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