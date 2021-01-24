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24.01.2021 - 20:25 | | AA

İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz

İran Dışişleri Bakanı Muhammet Cevad Zarif, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almasından mutluluk duyduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz

 

Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de kapsayan bölge turu kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Zarif, havalimanında İran medyasına yaptığı açıklamada ziyaretin içeriğiyle ilgili bilgi verdi. 

Temaslarında bölgesel iş birliğini ele alacaklarını aktaran Zarif, "Kardeş ülke Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz. Bugün Azeri toprakları Azerbaycan halkının elindedir. Halkın kurtarılan bölgelerdeki evlerine süratle dönmesi için yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Azerbaycanlı yetkililerle Karabağ'daki istikrar, barış ve yeniden imar konularını konuşacaklarını kaydeden Zarif, transit geçişler ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili de müzakerelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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