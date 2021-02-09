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09.02.2021 - 19:08 | | AA

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran tehdide direnişle cevap verir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yaptırımlarla ilgili, " İran tehdide direnişle cevap verir. İran'ı tehdit eden tarihin çöp sepetine atılmıştır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran tehdide direnişle cevap verir

 

İran devriminin 42. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla Tahran'daki büyükelçilerle yapılan toplantıda konuşan Zarif, ülkesinin maruz kaldığı yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu. 

Trump yönetiminin, yaptırımlarla İran'ın devrim yıl dönümünü göremeyeceği düşüncesinde olduğunu savunan Zarif, "Bu (Trump'ın politikaları) ABD'nin yeni yönetimi için de İran ile nasıl muamele edeceklerine dair iyi bir derstir. Bugün şu mesajı dünyaya duyurma günüdür. İran tehdide direnişle cevap verir. İran'ı tehdit eden tarihin çöp sepetine atılmıştır." ifadelerini kullandı. 

Ekonomik kriz ile ilgili olarak da Zarif, İran halkının yaptırımlar nedeniyle zorluk çektiğini ancak ülkesinin petrole bağımlılığının her zamankinden daha az olduğunu savundu.

 

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