İran 'dünyada bir ilk' diye duyurdu! ABD'ye gözdağı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, devlet medyasında yer alan açıklamasında, sahip oldukları teknoloji ile Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki hedefleri imha edebileceklerini söyledi.
Hacızade, düzenledikleri tatbikatta ilk defa yerin altından atılan balistik füze fırlattıklarını ifade etti. Hacızade bunun dünyada ilk olduğunu ileri sürdü.
İnsansız hava araçlarıyla (İHA) da hedefleri vurabildiklerini dile getiren İranlı komutan, Basra Körfezi'ne yerleştirdikleri ABD uçak gemisi maketinin de İHA'larla imha edildiğini aktardı.
'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattıAydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı ile 28'inci Sokak'ın birleştiği yerde satın aldığı 440 metrekare arsanın içinden geçen yolu, kamulaştırması yapılmadığı gerekçesiyle 2'nci kez ulaşıma kapattı.