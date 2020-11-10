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10.11.2020 - 15:03 | | AA

İran felaketi yaşıyor! 453 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 453 artarak 39 bin 202 oldu.

İran felaketi yaşıyor! 453 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 453 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 10 bin 339 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 39 bin 202’ye, vaka sayısının da 703 bin 288’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 584’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 530 bin 694'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 302 bin 200 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

 

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