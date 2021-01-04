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04.01.2021 - 15:25 | | AA

İran Güney Kore bandıralı kimyasal yüklü tankere el koydu!

İran'ın Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Güney Kore bandıralı bir tankere el konulduğundan şüphelenildiği bildirildi.

İran Güney Kore bandıralı kimyasal yüklü tankere el koydu!

Küresel deniz trafiğini izleyen "MarineTraffic.com" internet sitesine göre, Suudi Arabistan'dan Füceyre şehrine giden "MT Hankuk Chemi" adlı kimyasal madde yüklü tanker Hürmüz Boğazı'nda rotasından çıkarak İran kara sularına girdi.

Gemiye İran tarafından el konulduğundan şüpheleniliyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda İran otoriteleri ile ticari bir gemi arasında bir etkileşim olduğunu, ardından geminin rotasını değiştirerek kuzeyde İran kara sularına yöneldiğini bildirdi.

ABD donanmasının Hürmüz'de konuşlu 5. Filosu Sözcüsü Komodor Rebecca Rebarich de rota değişikliğinin farkında olduklarını ve durumu izlediklerini kaydetti.

Geminin sahibi şirket ve İran makamları henüz konuya dair açıklama yapmadı.

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