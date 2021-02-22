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22.02.2021 - 12:53 | | AA

İran, Güney Kore'deki 7 milyar dolarına kavuşuyor

Tahran ve Seul yönetimleri, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'deki bankalarda bloke edilen İran'a ait döviz rezervlerinin kullanımı için anlaşmaya vardı.

İran, Güney Kore'deki 7 milyar dolarına kavuşuyor

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun başkent Tahran'da söz konusu rezervler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin İran Büyükelçiliği'nin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen görüşmede, İran'a ait bloke edilen döviz rezervlerinin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İran tarafının da, kullanılacak döviz miktarını ve transfer edileceği bankaları Güney Kore tarafına bildirdiği kaydedildi.

Seul yönetimindeki tavır değişikliğini memnuniyetle karşıladığını aktaran Himmeti, "Güney Kore tarafı, bu olumsuz sicili ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf etmelidir." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun'ın ise, ülkesinin İran'a ait tüm kaynakları kullanması için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirttiği aktarıldı.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını, ABD yaptırımları nedeniyle bloke edildikleri için kullanamıyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Güney Kore hükümetini İran'a ait 7 milyar dolardan fazla dövizi rehin tutmakla suçlamıştı.

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