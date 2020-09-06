İran Hakkında Bilgiler; İran Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

İran bayrağı yeşil, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşur. Yeşil, İslam dininin sembolüdür. Beyaz ise barış ve hoşgörüyü temsil eder. İran tarihi açısından önemli bir değer olan 'yiğitlik' ise bayraktaki kırmızı rengin karşılığıdır. İran İslam Cumhuriyetinin ana geçim kaynaklarının başında petrol geliyor. Toplamda 250 milyardan fazla kanıtlanmış petrol varili bulunan İran, dünyada en fazla petrol çıkarılan 5 ülkeden biridir. İran'da nüfusu 1 milyonun üstünde olan toplam 6 şehir bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Tahran, Meşhed, Tebriz, İsfahan, Kerec ve Şiraz'dır. Bu şehirlerde tarımın yanı sıra sanayi ve hayvancılık da gelişmiştir. Ülkenin en faza yetiştirdiği ve ihraç ettiği ürünlerin başında süt, Şam fıstığı, şeker pancarı, keten tohumu ve çay gelir.



İran Hangi Kıtadadır?



İran, Asya kıtasında yer almaktadır. Kuzeybatısında Türkiye ile komşu olan İran İslam Cumhuriyeti, jeopolitik açıdan stratejik bir konumdadır. Kuzeyinde Hazar Denizi ve güneyinde ise Umman Körfezi bulunan ülkenin genelinde karasal iklim görülür. Güney ve iç kesimlerinde ise tropikal iklim etkilidir.



İran Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Son genel sayımda ülkenin 83.992.949'dur. Ülkenin güncel nüfusunun ise 85 milyonun üstünde olduğu tahmin ediliyor. İran, İslam Cumhuriyeti, nüfusu 84 milyon olan Türkiye ile birlikte bölgenin en kalabalık ülkelerinden biridir. İran'da 20 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Etnik nüfus dağılımında Türkler ve Araplar dışında, Beluciler, Farslar, Kürtler ve Azeriler yer almaktadır.



İran'ın Başkenti Neresidir?



İran'ın başkenti, nüfusu 8 milyon 694 bin olan Tahran'dır. 730 kilometrekarelik bir alana sahip olan Tahran, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Sanayisi fazlasıyla gelişmiş olan Tahran, maden yatakları açısından da zengindir. Başkentte en çok çıkarılan madenler, demir, çelik, bakır ve altındır. Kentsel alanı toplamda 1200 kilometrekare olan şehir, her yıl 5 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor. Şehirde özellikle tarih ve kültür turizmi gelişmiştir. En önemli tarihi yapıları arasında, Sadabat Sarayı, Milad Kulesi ve Gülistan Sarayı yer alır.



3 milyona yakın olan nüfusuyla Meşhed, İran'ın en kalabalık ikinci şehridir. Razavi Horasan eyaletinde bulunan kent, Sanayisi ve tarımı gelişmiş olan Meşhed'de, İmam Rıza Türnesi, Merkez Müze ve Waters Waves Land gibi tarihi ve turistik yapılar yer alıyor. İran İslam Cumhuriyetinin en kalabalık 3. şehri ise, Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Tebriz şehridir. Sehend Dağları ile çevrili olan Tebriz kentinde verimli tarım arazileri bulunuyor. Şehirde en çok ipek ve tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. İran'ın diğer kalabalık ve büyük şehirleri arasında İsfahan ve Kerec yer alıyor. Bir dönem İran'a başkentlik yapmış olan İsfahan, 551 kilometrekarelik bir alana sahiptir.



İran'ın Para Birimi Nedir?



Ülkenin para birimi İran Riyali'dir. Uluslararası numarası 364 olan İran Riyali'nin kısaltması IRR'dır. 1932 yılında tedavüle giren Riyal'den önce İran İslam Cumhuriyetinin para birimi İran Dinarı idi. Pers İmparatorluğu zamanında ise para birimi olarak Tümen kullanılıyordu.



İran'da Konuşulan Diller



İran'ın resmi dili Farsçadır. Köklü bir geçmişe sahip olan İran'da, Farsça, yüzyıllardan beri ana dil olarak kullanılmaktadır. Ülkenin sınırları içerisinde yaygın olarak kullanılan diğer diller Kürtçe, Azerice, Türkçe ve Arapçadır.



İran ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



İran konumunda saat, Türkiye'den 1,5. saat ileridedir. Örneğin Türkiye'de saat 07.00 iken İran'da saat 08.30'dur.