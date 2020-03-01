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01.03.2020 - 22:43 | | AA

İran harekete geçti! 300 bin ekiple başlıyor

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.

İran harekete geçti! 300 bin ekiple başlıyor

Nemeki, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsünü yenmek amacıyla milletçe seferberlik başlatacaklarını ve 2 gün içinde 300 bin ekip oluşturarak evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini, geçen hafta cuma namazlarının bu nedenle kılınamadığını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında 978 kişinin enfekte olduğunu ve 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
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