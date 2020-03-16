İran, İngiltere’yi 'ABD yaptırımlarına uymamaya' çağırdı

İran devlet medyasına göre Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefon görüşmesi yaptı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin ele alındığı görüşmede ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara da değinildi.

İngiltere, Almanya ve Fransa’ya Kovid-19'la mücadele için ülkesine gönderdiği yardımlar nedeniyle teşekkür eden Zarif, Londra yönetimine de ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına uymaması çağrısında bulundu.