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16.03.2020 - 21:37 | | AA

İran, İngiltere’yi 'ABD yaptırımlarına uymamaya' çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere’den ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımlarına uymamasını istedi.

İran, İngiltere’yi 'ABD yaptırımlarına uymamaya' çağırdı

 

İran devlet medyasına göre Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefon görüşmesi yaptı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin ele alındığı görüşmede ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara da değinildi.

İngiltere, Almanya ve Fransa’ya Kovid-19'la mücadele için ülkesine gönderdiği yardımlar nedeniyle teşekkür eden Zarif, Londra yönetimine de ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına uymaması çağrısında bulundu.

Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.
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