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03.03.2020 - 14:30 | | AA

İran koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini söyledi.

İran koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi

Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi.

Ülkede 77 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 300'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla geçen haftadan bu yana 54 bin tutukluya ev izni verildiğini aktaran İsmaili, cezaevine girenlerin oranında da önceki dönemlere göre yüzde 35 azalma olduğunu ifade etti.

İsmaili, bir soru üzerine, İran'da tutuklu bulunan ve Tahran-Londra arasında polemiklere neden olan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari'nin de sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

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