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07.11.2020 - 15:15 | | AA

İran koronavirüs salgınıyla kavruluyor

Günlük vakaların 9 bin 450'ye çıktığı ülkede Covid-19 teşhisi konulanların sayısı 673 bini buldu. Günlük can kayıpları ise son bir haftadır 400'den fazla.

İran koronavirüs salgınıyla kavruluyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 423 artarak 37 bin 832'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 423 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 450 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 37 bin 832’ye, vaka sayısının da 673 bin 250’ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 506’sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 515 bin 153'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 185 bin 361 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı.

Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.

Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.
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