İran ölüm sayısını saklamış!

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler ve hastalığın yayılma hızı artarak devam ederken, İran’dan gelen verilerdeki tutarsızlık BBC tarafından ortaya çıkarıldı. BBC’nin haberine göre, İran’da Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerin sayısı, İran devleti tarafından açıklananın üç katı. BBC Farsça’nın gerçekleştirdiği araştırmada, hükümetin kendi tuttuğu kayıtlara göre, ülkedeki ölü sayısının 42 bin olduğu görülüyor. Ancak İran’da yapılan resmi açıklamalar, ölü sayısını 14 bin 405 olarak veriyor. Ülkede Kovid-19 hastası sayısının da 278,827 değil, 451,024 olduğu ortaya çıktı.

İran, salgının başlangıcında Çin’in ardından en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumundaydı. BBC’ye sızdırılan liste ve tıbbi kayıtlara göre ülkede koronavirüsten ilk ölüm 22 Ocak’ta görüldü. Hükümet ilk vakanın bu tarihten yaklaşık bir ay sonra görüldüğünü açıklamıştı. Salgının başlangıcından bu yana hükümetin açıkladığı sayılar şüpheyle karşılanıyordu. Dünya genelinde, ülkelerin test kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle gerçek ölü sayısının açıklanan verilere yansımadığı biliniyor. Ancak İran’da hükümetin elinde tüm ölümlerin kayıtları olmasına rağmen sayıları daha düşük açıklandığı belirtiliyor.

İran yalanladı

Haberin ardından İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari iddiayı yalanladı ve haberin bilinmeyen bir kaynaktan gelen bilgilere dayandırılmasını eleştirdi. Salgın İran’da çok önemli gelişmelerin olduğu bir döneme denk gelmişti. Hem İran İslam Devrimi’nin yıldönümü hem de parlamento seçimlerine öncesinde salgın endişe yarattı. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, bazı kişilerin salgını kullanarak seçimleri baltalamak istediğini öne sürdü. Salgından önce İran hükümeti bir dizi krizle karşı karşıyaydı. Kasım 2018’de benzin fiyatlarının bir gecede yüzde 50’den fazla artırılması insanları sokağa dökmüş, protestolarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 3 Ocak’ta ABD tarafından öldürülmüş, saldırıdan İran yanlışlıkla bir Ukrayna yolcuğu uçağını düşürmüştü.