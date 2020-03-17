İran, salgının yayılmasını önlemek için 85 bin mahkumu serbest bıraktı

İran’da Yargı Erki Sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına 85 bin mahkûmu geçici olarak serbest bıraktıklarını duyurdu.

İsmaili’nin verdiği bilgiye göre bu kişiler arasında siyasi mahkûmlar da bulunuyor, serbest bırakılanların yarısını da güvenlik bağlantılı kişiler oluşturuyor. Mahkûmların ne zaman döneceğine dair bilgi ise verilmedi.

İsmaili, “Cezaevlerinde salgına karşı koymak için önlemler de alındı” dedi.

İran’da aşırı kalabalık cezaevlerinin hastalık yuvası olduğu konusunda uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz hafta hükümete tüm siyasi tutukların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

İran daha önce de yaklaşık 70 bin mahkûmun serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İran’da salgın nedeniyle 135 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 988'e ulaştı. Doğrulanmış vaka sayısı da 16 bin 169'a yükseldi.