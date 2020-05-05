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05.05.2020 - 18:51 | | AA

'İran, Suriye'den çekiliyor'

İsrailli yetkililer, İran'ın Suriye'deki bazı askeri üsleri boşalttığını ve bu ülkedeki güçlerinin sayısını azalttığını iddia etti.

'İran, Suriye'den çekiliyor'

 

İsrail basınına konuşan ve isimleri açıklanmayan savunma yetkilileri, İsrail uçaklarının gece saatlerinde Suriye topraklarına girerek, ülkenin kuzeyinde yer alan Halep ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği yönündeki haberlere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan söz konusu yetkililer, İran destekli güçlerin daha önce kontrollerinde olan çok az sayıda üssü boşalttığını ve bu güçlerin Suriye'den ayrılmaya başladığını ileri sürdü.

Yetkililer, çatışmaların azalması nedeniyle Suriye'deki İran destekli güçlerin sayısının da azaldığını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni hedefinin İran güçlerini Suriye'den çıkarmak olduğunu söylemişti.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

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