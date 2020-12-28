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28.12.2020 - 14:29 | | AA

İran'da 121 kişi daha virüsten öldü!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 artarak 54 bin 814 oldu.

İran'da 121 kişi daha virüsten öldü!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 908 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 814'e vaka sayısının da 1 milyon 206 bin 373'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 174'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 960 bin 751 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 460 bin 422 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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