MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'da 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
ABONE OL
09.01.2021 - 16:57 | | AA

İran'da 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ülkede 200'den fazla doktorun hayatını kaybettiği ve 3 bini aşkın doktorun da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

İran'da 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı

İran Sağlık Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 10 ayı aşkın süre içerisinde 200'den fazla doktor şehadet mertebesine erişti. Bundan daha acısı ise bu süreçte 3 binden fazla doktor ülkeden göç etti." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'da Kovid-19 salgınında can kayıplarının en çok yaşandığı ülkelerin başında gelen İran'da virüs nedeniyle şu ana kadar 56 bin kişi yaşamını yitirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla ülkede yaşamını yitiren sağlık çalışanları "görev şehidi" sayılmıştı.

MİT'ten videolu personel alım ilanıMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının kariyer sayfası yenilendi.Yenilenen sayfada, kurumun faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülebilmesi için insan kaynağına büyük önem verildiği vurgulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MİT'in kariyer sayfası yenilendi

MİT'in kariyer sayfası yenilendi

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Aile faciasının kurbanları toprağa verildi

Aile faciasının kurbanları toprağa verildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet