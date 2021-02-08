İran'da 24 saatte 67 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 707'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 536'ya, vaka sayısının da 1 milyon 473 bin 756'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 778'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 260 bin 45 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 722 bin 949'a ulaştığını kaydetti.