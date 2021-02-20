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20.02.2021 - 13:43 | | AA

İran'da 24 saatte 68 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 68 artarak 59 bin 409'a yükseldi.

İran'da 24 saatte 68 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 472'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a, vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 337 bin 877 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 10 milyon 387 bin 561'e ulaştığını kaydetti.

Kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladıKağıthane'de, yoğun kar yağışının ardından buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladı. Bir site duvarına çarparak durabilen taksinin kayma anı ve müşterinin atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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